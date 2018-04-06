Ankara'da 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı
Başkent'te şoke eden olay. Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkarılan 4 Fethullahçı Terör Örgütü üyesi duruşma salonundan kaçtı.
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