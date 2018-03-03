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Ankara'da 66 öğretmene FETÖ'den gözaltı

Ankara'da 66 öğretmene FETÖ'den gözaltı.14171
  • Giriş : 03.03.2018 / 13:31:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 66 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 66 öğretmen ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı alınan 72 sendika yöneticisinden 51'i ve meslekten ihraç edilen 66 öğretmenden 15'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kent merkezi ve ilçelerinde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu zanlılardan 13'ü Ankara'da olmak üzere 15'i gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de örgütün kontrolünde faaliyet gösteren ve KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 5 sendikada yöneticilik yapan, 9'u ByLock kullanıcısı olan ve haklarında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 51'i yakaladı. Firari zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.

Diğer illerde gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.

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