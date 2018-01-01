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Ankara'da 7 bin 340 polis görev yaptı

Ankara'da 7 bin 340 polis görev yaptı.13836
  • Giriş : 01.01.2018 / 10:07:00

Başkent Ankara'da dün akşam toplan 7 bin 340 polis görev yaptı.

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Geçtiğimiz yıl eğlence kulüplerinden Reina'ya yapılan kanlı saldırı sonrası bu sene tüm yurtta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara'da huzur ve güven ortamında kutlama yapılması için 7 bin 340 polis sokaklara döküldü.

Kent giriş ve çıkışları ile merkezde farklı noktalarda yeni yıl dolayısıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Yeni yılda mesai yapılan karakollardan birisi de Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliği oldu. Polis merkezinde 24 saat esasına göre çalışan ekipler, çıkan olaylara anında müdahale etti. Yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanması için Ankara'da 7 bin 340 polis görevinin başında bulundu.

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