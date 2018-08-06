Ankara'da 9 binbaşı gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na karşı harekete geçen Ankara polisi, örgütle bağlantısı bulunan 9 binbaşıyı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslar ile ilgili yapılan FETÖ operasyonunda 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi.
Yapılan açıklama şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 BİNBAŞI hakkında 06.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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