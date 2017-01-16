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Ankara'da adliyeye FETÖ operasyonu

Ankara'da adliyeye FETÖ operasyonu.14818
  • Giriş : 16.01.2017 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı 32 kişiden 25'inin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlar arasında zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına  alınanlardan bir kısmının daha önce meslekten uzaklaştırıldığı, bir kısmının ise  halen görevde bulunduğu öğrenildi. Haklarında gözaltına kararı verilen 32 kişiden 24’ünün, FETÖ  mensuplarının örgüt içi iletişim programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Gözaltı kararı bulunan yedi kişinin ise halen arandığı bildirildi.

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