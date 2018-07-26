Ankara'da bariyerler 1 yıl sonra kalktı
Ankara'da eylem ve gösteri yapanların toplandığı İnsan Hakları Anıtı'nın etrafındaki bariyerler kaldırıldı. OHAL'in sona ermesiyle kaldırılan bariyerlerin olduğu yerdeki polis noktası kalacak.
Başkenttin en işlek caddelerinden biri olan Yüksel Caddesi’nde elinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tutan İnsan Hakları Anıtı özgürlüğüne kavuştu. KHK ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönme talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmasının ardından protestoların engellenmesi için İnsan Hakları Anıtı’nın çevresi 2017'de polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Yaklaşık bir yıldır anıtın etrafını çevreleyen bariyerler OHAL’in sona ermesinden sonra bu sabaha karşı kaldırıldı.
ANITIN HİKAYESİ
İnsan Hakları Anıtı’nın hikayesi 10 Aralık 1990 tarihine uzanıyor. Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde elinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni tutan bronzdan yapılmış kadın anıtı, en yüksek değerleri temsil ediyor. Başkentin en kalabalık caddelerinden birinde duran anıt, yıllardır farklı kesimlerden örgüt ve toplulukların eylemleri için bir buluşma noktası oldu. Sevgililerin, arkadaşların, dostların da buluşma noktası olan anıt, aynı zamanda kenttin dışında gelenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği noktalarında biri konumunda.
HÜRRİYET
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