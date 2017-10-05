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Ankara'da baş döndüren trafik!

Ankara'da baş döndüren trafik!.13561
  • Giriş : 05.10.2017 / 22:11:00

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'la da konuştuğu belirtiliyor.

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Büyüyen Beşik

Erdoğan'ın bugün Melih Gökçek'ten önve Edip Uğur'la da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydediliyor.

Daha önce kulislerde Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti.

Uğur’un ise “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü. 

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