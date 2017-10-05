Ankara'da baş döndüren trafik!
Erdoğan'ın bugün Melih Gökçek'ten önve Edip Uğur'la da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydediliyor.
Daha önce kulislerde Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti.
Uğur’un ise “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü.
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