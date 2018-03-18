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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı!.16269
  • Giriş : 18.03.2018 / 12:24:00

Ankara'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Vatandaşlara uyarı geldi. Ankara'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ankara Valiliği'nden  yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 07.00-12.00 saatlerinde Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi arası) ve Spor Park Caddesi ile Anıt Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde aynı saatler arasında Şebeke Sokak'ın tamamında, Huri Sokak'ta (Uslu Sokak-Başarı Sokak arası) ve Uslu Sokak'ta (Mamak Caddesi-Alkış Sokak arası) ulaşım çift yönlü olarak sağlanamayacak.

Başkentlilerin mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

NTV

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