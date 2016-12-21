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Ankara'da büyük FETÖ operasyonu

Ankara'da büyük FETÖ operasyonu.18868
  • Giriş : 21.12.2016 / 14:00:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 13:56:36

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da büyük operasyon başlatıldı.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere operasyon düzenlenmeye devam ediyor.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı organlarının örgütle bağlantılı isimlerine yönelik Ankara'da operasyon başlatıldı.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Adalet Bakanlığı personeline yönelik operasyon nedeniyle çok sayıda personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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