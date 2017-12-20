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Ankara'da çatışma: 2 kişi öldü

Ankara'da çatışma: 2 kişi öldü.10551
  • Giriş : 20.12.2017 / 16:12:00

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı çatışma yaşandı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

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