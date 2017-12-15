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Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı.18868
  • Giriş : 15.12.2017 / 12:10:00

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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