FETÖ'den aranan emniyet müdürü vuruldu
Ankara Çankaya'da polisin 'dur' ikazına uymayan şahıs bacağından vurularak durduruldu. Vurulan şahısın Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen polis tarafından aranan 2. sınıf emniyet müdürü Arif A. olduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
ABD: Hulusi Akar'ı bizzat uyardık!
Amerika Birleşik Devletleri'nden Rojava ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
YPG'liler Rus askerleri ile poz verdi!
Rus askerleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolı YPG'li teröristlerle poz verdi.
Wikipedia'ya erişim engellendi!
Dünyaca ünlü çevirimiçi ansiklopedi Wikipedia Türkiye'de engellendi.