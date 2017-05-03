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FETÖ'den aranan emniyet müdürü vuruldu

FETÖ'den aranan emniyet müdürü vuruldu.16676
  • Giriş : 03.05.2017 / 11:07:00
  • Güncelleme : 03.05.2017 / 11:25:24

Ankara'da 'dur' ikazına uymayan emniyet müdürü vurularak durduruldu.

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Ankara Çankaya'da polisin 'dur' ikazına uymayan şahıs bacağından vurularak durduruldu. Vurulan şahısın Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen polis tarafından aranan 2. sınıf emniyet müdürü Arif A. olduğu öğrenildi.

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