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Ankara'da eylemler 1 ay yasaklandı!

Ankara'da eylemler 1 ay yasaklandı!.21813
  • Giriş : 10.01.2017 / 15:16:00

Ankara'da her türlü eylem ve yürüyüş yapmanın yasaklandığı duyuruldu.

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Ankara Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi. Valilik, güvenlik gerekçesi nedeniyle 1 ay boyunca gösteri ve yürüyüş yapmanın yasaklandığını belirtti.

30 gün sürecek yasak konusunda vatandaşları bilgilendiren Ankara Valiliği, yazılı bir açıklama yayınladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "Valiliğimize ulaşan istihbarı bilgilere göre, yasadışı terör örgütlerinin ilimizde eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıkları tespit edilmiştir. Özellikle insanların toplu olarak bulundukları açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Ankara il sınırları içinde; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantlar, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacaktır."

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