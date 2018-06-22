Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı
Ankara'da feci kaza. Ankara'da 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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