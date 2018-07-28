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Ankara'da feci kaza: 2 asker can verdi

Ankara'da feci kaza: 2 asker can verdi.17085
  • Giriş : 28.07.2018 / 10:57:00

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı TIR'a çarptı.

Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih  Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.

TRT

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