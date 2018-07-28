Ankara'da feci kaza: 2 asker can verdi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı TIR'a çarptı.
Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TRT
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