Facebook Twitter Rss

Ankara'da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi.13527
  • Giriş : 14.03.2018 / 09:21:00

Ankara'da meydana gelen korkunç kazada hurdaya dönen araçların içerisinden 2 ceset çıkarıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ankara'da kafa kafaya çarpışan iki aracın içerisinde feci şekilde hayatını kaybeden iki vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

Kaza, gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinden Plevne Mahallesi istikametinde seyreden M.A. idaresindeki 06 FJ 4005 plakalı otomobil ile Selimiye Caddesinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ne çıkan Z.A’nın kullandığı 40 DV 136 plakalı otomobil, iki caddenin kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurda yığınına döndüğü kazada Z.A, olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı halde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı. Başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Z.A’nın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Araçların da çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE

Nur Ertürk sıkı bir diyetle 20 kilogram verdi!

Nauert müsteşar oldu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cenazeler için ortak tören

Cenazeler için ortak tören

Başaran Holding'e ait uçağın düşmesinin ardından acı dolu haberler gelmeye devam ediyor.

3 kişi daha davetliydi, son anda vazgeçtiler!

3 kişi daha davetliydi, son anda vazgeçtiler!

Dubai'daki bekarlığa veda partisine Mina Başaran'ın 3 arkadaşı daha davetliydi.

 

Afrin merkezi kuşatıldı

Afrin merkezi kuşatıldı

TSK tarafından yapılan açıklamada Afrin'in merkezinin kuşatıldığı öğrenildi.

Kuran-ı Kerim ile şehit etmişler

Kuran-ı Kerim ile şehit etmişler

Teröristler, Kuran-ı Kerim'e tuzakladıkları bomba ile askerimizi şehit ettiler.

 

Jet kazasında ölenler için DNA'lar alındı

Jet kazasında ölenler için DNA'lar alındı

İran'da düşen uçak kazasında yaşamını yitiren 11 kişi için ailelerinden DNA örnekleri alındı.

Erdoğan, Arda-Aslıhan çiftine bilezik taktı

Erdoğan, Arda-Aslıhan çiftine bilezik taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda-Aslıhan çiftine bilezik taktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya