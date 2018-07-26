Ankara'da feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Temelli Semti'nde meydana geldi. Sincan-Temelli yolundan Sincan yönüne giden D.G. yönetimindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrulurken, 06 AN 3872 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K. hayatını kaybetti, Z.K., K.T. ve Ö.D. ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
HÜRRİYET
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