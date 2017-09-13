Ankara'da FETÖ operasyonu!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan özel okul ve dershane çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
TRT
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