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Ankara'da FETÖ operasyonu!

Ankara'da FETÖ operasyonu!.14171
  • Giriş : 19.01.2018 / 09:39:00

FETÖ soruşturması kapsamında 11 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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