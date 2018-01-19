Ankara'da FETÖ operasyonu!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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