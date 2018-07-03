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Ankara'da FETÖ operasyonu!

Ankara'da FETÖ operasyonu!.14171
  • Giriş : 03.07.2018 / 10:14:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar yapıldı.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Başkent Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

TRT

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