Ankara'da gerilim! Polis müdahale etti!
Tutuklu bulunan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmasını öncesi ortalık karıştı. Vekillerin basın açıklaması yapmasına izin verilmeyince yaşanan gerilime polis müdahale etti.
HÜRRİYET
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