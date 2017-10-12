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Ankara'da hastanede çatışma : 1 şehit

Ankara'da hastanede çatışma : 1 şehit.13297
  • Giriş : 12.10.2017 / 13:08:00
  • Güncelleme : 12.10.2017 / 13:20:15

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hastanede çatışma yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Yaşanan cinayet sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren ve rahatsızlanan zanlılardan birinin hastaneye kaldırılmasında çıkan olaylarda 1 polis şehit oldu.

Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru ve gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralandı. Yaralılar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı.

Kahramankazan İlçesi'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.’yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip eden ağabeyinin ateş etmesi sonucu otomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç’in ölümüne neden olmuş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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