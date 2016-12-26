Ankara'da korkutan patlama!
Başkent Ankara'da çöpte meydana gelen patlama bölgede yaşayan vatandaşları korkuttu. Olayda kimse yaralanmazken polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Ankara Ulucanlar Caddesi üzerinde meydana gelen patlama polis ekiplerini harekete geçirdi.
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