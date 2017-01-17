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Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da korkutan patlama.30242
  • Giriş : 17.01.2017 / 22:46:00

Ankara'da meydana gelen patlamada ölen kimsenin olmaması sevindirdi.

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Ankara'da doğalgaz sıkışmasından meydana gelen bir patlama gerçekleşti. Patlamada hayatını kaybeden kimsenin olmaması sevindirdi.

Ankara’da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını, hayatını kaybeden kimsenin olmadığını açıkladı.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, daha net bilgileri kısa süre sonra açıklayacağız diye konuştu.

Karaarslan, patlama sonrasında kimsenin hayatını kaybetmediğini, 3 kişinin yaralandığını ve yaralıların durumlarının ağır olmadığını söyledi.

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