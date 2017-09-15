Ankara'da korkutan patlama!
Ankara Çankaya'da Koza sokakta meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın nedeninin bir apatman dairesinde kimyasal madde üretimi yapılırken, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı öğrenildi.
Patlamanın ardından dairede bulunan 3 kişi, yanarak, can havliyle kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının ardından polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.
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