Ankara'da korkutan patlama sesi!
Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu.
Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.
Saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.
Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili ilk açıklamasında patlama sesinin Kazan'da F-16 uçaklarının uçuşu sırasında yaşanan sonik patlama olduğu kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Çıray: Tekrar aday göstereceğiz
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, düzenlenecek olağanüstü kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu.