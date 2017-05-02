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Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme.21576
  • Giriş : 02.05.2017 / 20:44:00

Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

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Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üye olması ile birlikte Beştepe'te önemli bir zirve gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Yıldırım, Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasının ardından Beştepe'ye geçmişti.

Erdoğan ve Yıldırım, 16.45'te genel merkezden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Görüşme hem sürpriz, hem de önemli.

Süpriz çünkü iki ismin de programında bugün görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyi önemli kılan ise, Ankara kulislerinde konuşulan kabine revizyonu iddiası. Kulislerde 6-7 bakanın değişebileceği konuşuluyor.

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