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Ankara'da metro kazası! Seferler durduruldu

Ankara'da metro kazası! Seferler durduruldu.10551
  • Giriş : 31.03.2018 / 08:47:00

Ankara'da Kızılay-Batıkent yönünde 2 metro arasında kaza yaşandı.

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