Ankara'da öğrenci servisi kazası: 4 yaralı
Ankara'nın Karapürçek mahallesinde meydana gelen kazada servis şoförü, servis rehberi ve 2 zihinsel engelli çocuk yaralandı.
Kazaya karışan diğer öğrenci servisinde bulunan 14 öğrenci kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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