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Ankara'da öğrenci servisi kazası: 4 yaralı

Ankara'da öğrenci servisi kazası: 4 yaralı.17085
  • Giriş : 13.10.2017 / 11:24:00

Ankara'da 2 öğrenci servisinin çarpılması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Büyüyen Beşik

Ankara'nın Karapürçek mahallesinde meydana gelen kazada servis şoförü, servis rehberi ve 2 zihinsel engelli çocuk yaralandı.

Kazaya karışan diğer öğrenci servisinde bulunan 14 öğrenci kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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