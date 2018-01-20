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Ankara'da operasyon: 28 kişi gözaltına alındı

Ankara'da operasyon: 28 kişi gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 20.01.2018 / 13:28:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine karşı harekete geçti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlarda 42 ayrı adrese baskın yaparak, 2'si polis 28 kişiyi gözaltına aldı

Şüphelilere ait 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütlerine üye oldukları belirlenen 28 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.U'nun Yenimahalle, H.Ç'nin de Etimesgut ilçesinde görevli polis memurları oldukları, örgütün faaliyetlerine yardım ettikleri belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 otomatik silah, 18 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kılıç, bu silahlara ait çok sayıda mermi, polis kanalını dinleyebilen 2 telsiz, anahtarlık kameralar ve suç gelirlerinden elde edildiği belirlenen 220 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin yapımı tamamlanmayan binaları alıcı vatandaşlarla arsa veya araç karşılığı takas ettikleri, bu malları elden çıkartarak nakit paraya çevirdikleri, takas karşılığı söz verdikleri evlerin inşaatlarını tamamlamayarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ifade edildi.

Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesinde iki ayrı iş yerinin otomatik silahlarla kurşunlanması ile bir kişinin yaralanması olayının faili oldukları, Demetevler bölgesinde çalıştırdıkları evlerde birçok kadını darp ve tehditle fuhuşa zorladıkları, darp ve tehditle bazı kişilerden para aldıkları belirlendi.

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