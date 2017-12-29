Ankara'da otobüs kazası: 2 ölü
Ankara Otoyolu'nda korkunç kaza. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.
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