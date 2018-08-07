Ankara'da Özel Akıllı Okullar operasyonu
Başkent Ankara'da bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığını açıkladı. Başsavcılık, okul yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen öğretmenlerin de arasında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
TRT
DİĞER HABERLER
TOKİ, Ayder Yaylası için harekete geçti
Erdoğan'ın Ayder Yaylası çıkışının ardından harekete geçildi.
İlber Ortaylı'dan Hasan Cemal'e: Aptal
İlber Ortaylıi canlı yayında Hasan Cemal'e aptal deyince ortalık karıştı.
İçişleri Bakanlığı: 44'ü öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi.