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Ankara'da polis müdahalesi!

Ankara'da polis müdahalesi!.28273
  • Giriş : 10.10.2017 / 10:26:00

Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara müdahale edildi.

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Sepet Beşik

Ankara'da 2 yıl önce Gar Kavşağı'nda yaşanan ve 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının yıl dönümünde Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis müdahalede bulundu.

Ankara Garı önünde gerçekleşecek olan anma nedeniyle polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Bomba uzmanları ve çok sayıda polis anmanın yapılacağı yerde arama yaptı.

Sıhhiye Caddesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Fakat polis ekipleri, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri müdahale etti.

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