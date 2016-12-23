Ankara'da polise silahlı saldırı
Ülkemizin dört bir yanında teröristler rahat durmuyor. Son olay başkent Ankara'da yaşandı. Hainlerin hedefinde bu kez devriye gezen polisler vardı.
Düzenlenen hain saldırıda kurşunlardan biri polis otomobilinin arka camına isabet etti. Polis, saldırganları yakalamak için harekete geçti.
Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kale Mahallesi 2. Sokak'ta devriye gezen polis otosunu gören 4 şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekibinin üzerine tabancayla 5 el ateş eden zanlılar, Yasa Sokak istikametine doğru koşarak uzaklaştı. Kurşunlardan biri, polis otosunun arka kapı camına isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Saldırıya uğrayan polisler, telsizlerle destek çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, mahalleyi abluka altına aldı. Olayın terörle ilgili olması ihtimaline karşı, bölgeye özel harekat ekipleri ve zırhlı araçlar sevk edildi. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, dar sokaklarda saldırganları arama çalışması başlatıldı. Polis, şüpheli gördüğü şahısları olay yerinde sorguya çekti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması gerçekleştirdi. Sokakta, zanlıların tabancasından çıktığı düşünülen 5 adet boş mermi kovanı bulundu.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİĞER HABERLER
ABD elçisinden flaş suikast açıklaması
ABD elçisi John Bass, Rus Büyükelçiye yapılan saldırı hakkında konuştu.
AB'den müzakereler için yetki talebi!
Avrupa Birliği'nden Gümrük Birliği ile ilgili flaş bir talep geldi.
Karlov'un katilinin 'abi'si yakalandı!
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantıları araştırılmaya devam ediyo
Bakan: Sokağın adı Karlov olacak
Hain saldırı sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama geldi.