Ankara'da RedHack operasyonu yapıldı
Ankara'da operasyon. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri RedHack üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş.'yi gözaltına aldı.
Tünay Ş. 'Devlete ait gizli belgeleri sızdırmak' ve 'Anasayal düzeni yıkmaya teşebbüs' şuçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, "RedHack" üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş. gözaltına alındı. Tünay Ş.'nin devlete ait gizli belgeleri internet ortamında sızdırdığı ve bazı kurumların gizli belgelerine ulaşmaya çalıştığı iddia ediliyor. Tünay Ş. sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü. Tünay Ş'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.
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