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Ankara'da rehine krizi!

Ankara'da rehine krizi!.20083
  • Giriş : 18.09.2017 / 11:03:00
  • Güncelleme : 18.09.2017 / 11:03:59

Başkent Ankara'da rehine krizi yaşanıyor. Ekipler olay yerine sevk edildi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde bir şahıs kardeşlerini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen C.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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