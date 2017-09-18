Ankara'da rehine krizi!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde bir şahıs kardeşlerini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen C.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
HABERTURK
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