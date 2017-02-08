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Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı.14456
  • Giriş : 08.02.2017 / 21:43:00

Ankara'da bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Silahı şahsın saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

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Ankara'da sokakta başlayan kavga silahın ateşlenmesiyle bitti. Yol ortasında silahıyla saldırıda bulunan bir kişi silahıyla ateş açarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Ankara Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, aracıyla 717. Sokak üzerinde seyreden 34 BE 0689 plakalı aracın önünü kesti.

Burada yaşanan tartışmanın ardından silahını çeken saldırgan, Y.A. ve A.İ. isimli 2 kişiyi bacağından yaraladı. Aynı yol üzerinde seyreden 06 DSL 41 plakalı aracın sürücüsü S.O., olaya müdahale etmek istedi. Şüphelinin saldırısına uğrayan S.O. da bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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