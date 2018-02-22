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Ankara'da sosyal medya operasyonu yapıldı

Ankara'da sosyal medya operasyonu yapıldı.18868
  • Giriş : 22.02.2018 / 10:49:00

Başkent Ankara'da harekete geçen ekipler, sosyal medya operasyonu düzenledi.

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Başlent'te operasyon. Sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 18 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş da var.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları belirlenen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 11'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının aranmasına devam ediliyor.

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