Ankara'da sünger fabrikasında yangın çıktı
Ankara Kahramankazan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Keresteciler Sitesi'nde başlayan yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken, olayda can kaybı olmaması sevindirdi.
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