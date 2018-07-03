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Ankara'da sünger fabrikasında yangın çıktı

Ankara'da sünger fabrikasında yangın çıktı.18006
  • Giriş : 03.07.2018 / 16:42:00

Ankara Kahramankazan ilçesinde sünger fabrikasında yangın çıktı.

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Ankara Kahramankazan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Keresteciler Sitesi'nde başlayan yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken, olayda can kaybı olmaması sevindirdi.

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