Ankara'da sünnet düğününe baskın!
Ankara'da dün akşam, sünnet düğünü yapan davetliler dehşeti yaşadı. İki saldırgan, tören alanına düzenlediği saldırıda 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçtı.
Konya yolu üzerinde hizmet veren bir otelin düğün salonunda gerçekleştirilen törene katılan 2 kişinin daha olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırıda 2 kişinin ise ağır yaralı bir şekilde özel bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Şimdi polis her yerde, terör estiren o 2 saldırganın izini arıyor.
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