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Ankara'da sünnet düğününe baskın!

Ankara'da sünnet düğününe baskın!.20240
  • Giriş : 29.01.2017 / 08:34:00

Ankara'nın göbeğinde düzenlenen sünnet düğününe silahla baskın düzenlendi.

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Ankara'da dün akşam, sünnet düğünü yapan davetliler dehşeti yaşadı. İki saldırgan, tören alanına düzenlediği saldırıda 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçtı.

Konya yolu üzerinde hizmet veren bir otelin düğün salonunda gerçekleştirilen törene katılan 2 kişinin daha olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda 2 kişinin ise ağır yaralı bir şekilde özel bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Şimdi polis her yerde, terör estiren o 2 saldırganın izini arıyor.

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