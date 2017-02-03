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Ankara'da Suriyeli muhaliflerle toplantı

Ankara'da Suriyeli muhaliflerle toplantı.24230
  • Giriş : 03.02.2017 / 09:41:00

Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriyeli muhaliflerle görüşecek.

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Suriyeli silahlı ve siyasi muhalif grup temsilcileri Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ümit Yalçın ile yapılacak kritik toplantıda Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirvenin sonuçları ve yeniden başlaması beklenen müzakereler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Yalçın ile Suriye muhalefeti arasındaki toplantıya Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde, Astana görüşmelerine katılan silahlı grupların temsilcileri ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları katılacak.

Kaynaklar, bazı Dürzi, Nusayri şahsiyetler ve din alimlerinin de toplantıya katılacağını belirtti.

Görüşmede, Astana'daki toplantının sonuçlarının yanı sıra bu ay içinde BM'nin arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre'de yeniden başlatılması öngörülen müzakereler üzerinde durulacağı belirtildi.

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