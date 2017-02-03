Ankara'da Suriyeli muhaliflerle toplantı
Suriyeli silahlı ve siyasi muhalif grup temsilcileri Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ümit Yalçın ile yapılacak kritik toplantıda Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirvenin sonuçları ve yeniden başlaması beklenen müzakereler ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Yalçın ile Suriye muhalefeti arasındaki toplantıya Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde, Astana görüşmelerine katılan silahlı grupların temsilcileri ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları katılacak.
Kaynaklar, bazı Dürzi, Nusayri şahsiyetler ve din alimlerinin de toplantıya katılacağını belirtti.
Görüşmede, Astana'daki toplantının sonuçlarının yanı sıra bu ay içinde BM'nin arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre'de yeniden başlatılması öngörülen müzakereler üzerinde durulacağı belirtildi.
DİĞER HABERLER
MEB'den 1.5 milyonluk yarışma!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği iddia edilen yarışma gündeme bomba gibi düştü.
Diyanet'ten evlilik programlarına hutbe'
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından evlilik programlarına ilişkin bir hutbe hazırlandı.
Sedat Peker hakim karşısına çıkacak
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker yarın hakim karşısına çıkacak.
Türkiye'nin talebi BM tarafından kabul edildi
Türkiye'nin talebi Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi.
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.