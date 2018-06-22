Ankara'da terör operasyonu!
Ankara'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ yanlıları için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bakan'dan kritik 'kur' açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti vekil adayı hayatını kaybetti
İYİ Parti Milletvekili adayı İbrahim Özyer, hayatını kaybetti.
AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok
Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan'dan yerli otomobil açıklaması
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yerli otomobil açıklaması geldi.