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Ankara'da terör operasyonu!

Ankara'da terör operasyonu!.14171
  • Giriş : 22.06.2018 / 07:51:00

Ankara polisi, terör örgütü yanlıları için sabah saatlerinde harekete geçti.

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Ankara'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ yanlıları için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 DEAŞ'lı gözaltına alındı.  Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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