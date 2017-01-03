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Ankara'da yangın: 30 kişi hastanelik oldu

Ankara'da yangın: 30 kişi hastanelik oldu.17070
  • Giriş : 03.01.2017 / 10:04:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 10:11:33

Ankara'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangın panik yaşanmasına neden oldu.

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Ankara'da korku dolu anlar yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangından etkilenen 30 kişi hastanelik oldu.

Kısa sürede büyüyen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yükselen dumanlar 25 daireli 5 katlı binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil  Servis ekipleri sevk edildi.

APARTMAN SAKİNLERİNİ SİREN SESİYLE UYANDIRDILAR

Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları  ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki yoğun dumanın  evlerini etkilemeye başlamasıyla balkonlara çıktı. Bazıları dumandan etkilenen  vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi,  çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise  112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir  saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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