Ankara'da yangın: 30 kişi hastanelik oldu
Ankara'da korku dolu anlar yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangından etkilenen 30 kişi hastanelik oldu.
Kısa sürede büyüyen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yükselen dumanlar 25 daireli 5 katlı binayı sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
APARTMAN SAKİNLERİNİ SİREN SESİYLE UYANDIRDILAR
Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı.
Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki yoğun dumanın evlerini etkilemeye başlamasıyla balkonlara çıktı. Bazıları dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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