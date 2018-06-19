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Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi

Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi.17537
  • Giriş : 19.06.2018 / 11:07:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 açıklamasına Ankara'dan tepki geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun F-35 kararını değerlendirdi ve kararın talihsiz bir gelişme yaşandığını, bu teşebbüslerin esef verici olduğunu belirtti.

Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının da satışına şerh koyan savunma yasasını onaylamasına ilişkin “ABD’deki bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı. Bu talihsiz bir gelişme, alternatifsiz değiliz… Bu ambargolar zafiyete neden olmaz” ifadelerini kullandı.

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