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Ankara'dan ABD'ye ilk tepki

Ankara'dan ABD'ye ilk tepki.13297
  • Giriş : 18.01.2018 / 10:35:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasına Ankara'dan ilk yorum geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırında terö örgütü YPG'lileren oluşaracağı kararından vazgeçmesine Ankara'dan ilk değerlendirme geldi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, "Suriye'de sınır birlikleri" planı hakkındaki haberlerle ilgili olarak, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" sözlerine Ankara'dan ilk yanıt Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz" dedi.

TRT

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