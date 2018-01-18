Ankara'dan ABD'ye ilk tepki
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırında terö örgütü YPG'lileren oluşaracağı kararından vazgeçmesine Ankara'dan ilk değerlendirme geldi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, "Suriye'de sınır birlikleri" planı hakkındaki haberlerle ilgili olarak, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" sözlerine Ankara'dan ilk yanıt Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz" dedi.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan flaş ittifak açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ve seçim barajına ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu.
Başbakan'dan müjde: Kadro verilecek
Taşeron işçilerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.
AK Parti'den CHP'ye sert tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'ye tepki gösterdi.
Başbakan Yıldırım hastaneyi ziyaret etti!
Başbakan Binali Yıldırım, hastaneye giderek İsmail Miroğlu'nu ziyaret etti.