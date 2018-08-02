Ankara'dan ABD'ye sert sözler
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki patlak veren Brunson krizi giderek büyüyor. Yaptırım kararlarının ardından Türkiye'den art arda açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ABD’nin skandal kararı sonrasına yaptığı değerlendirmede, “Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:
"Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.
Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."
NTV
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