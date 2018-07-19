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Ankara'dan ABD'ye tepki: Oyalamayın

Ankara'dan ABD'ye tepki: Oyalamayın.24230
  • Giriş : 19.07.2018 / 11:29:00
  • Güncelleme : 19.07.2018 / 12:39:48

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki geldi.

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Büyüyen Beşik

Dışişleri Bakanlığı'dan kritik açıklama geldi. Ankara, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleştirilen toplantıda FETÖ konusunda ABD'nin oyalanmaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin FETÖ terör örgütüne yönelik yaklaşımını konusunda, "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı. 

Bakanlık, Suriye'de Esad rejiminin ilerleyişi hakkında ise "Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz"  dedi.

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