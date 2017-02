Ankara'dan Almanya'ya sert tepki

Terör örgütü üyeleri ile ilgili dosya gönderildiği halde hala delil olmadığını ileri sürerek Türkiye'yi oyalayan Almanya'ya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi. Bozdağ, Fethullah Gülen'i iade etmeyen ABD'ye de sitem etti.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin, "Herkes kanıt söylüyor ama bizim gönderdiğimiz kanıtların hiçbirine bakmıyorlar. Dosyalar var, dosyaların içerisine bakmıyorlar. Kamuoyunda 'Türkler bize kanıt vermiyor, delil vermiyor, bilgi vermiyor veya dosya vermiyor da biz ondan iade etmiyoruz' gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor." dedi.Bozdağ, "Bundan sonra Almanya, başka ülkeler Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda aramızdaki uluslararası sözleşmelere uygun hareket ettikleri sürece biz de aynı muameleyi yapacağız ama Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği taktirde Türkiye de aynı ile mukabele etmeye devam edecektir. Mütekabiliyet ilkesi suçluların iadesinde de aynen uygulanacaktır." dediBir gazetecinin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinde gündeme gelen Almanya'daki terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin sorusu üzerine, Bozdağ, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" atasözünü hatırlattı. Türkiye olarak, bugüne kadar gerek Almanya'dan gerekse diğer batılı ülkelerden pek çok suçlunun iadesini istediklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:"Tabi bunları da aramızdaki iade anlaşmaları çerçevesinde talep ettik. Bir hukuk var, bu hukuka uygun talep ettik. Fakat Almanya özelinde baktığımızda bugüne kadar terör eylemlerine karışmış olan kişilerle ilgili bir iade gerçekleştirmedi. Hükümlü nakillerinde bir olumlu gelişme var ama yargılama süreçlerinde bir iade maalesef yapmadı. Aksine Almanya'nın Adalet Bakanı ve diğer bazı yetkilileri Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren teröristlerin iade edilmeyeceğine dair açıklamalar yaptılar."Bozdağ, Türkiye'de hapis cezası almış, yargılaması süren bazı kişilerin Almanya Cumhurbaşkanının sarayda ağırladığını, Almanya Adelet Bakanının da davet ederek konuşma yaptırdığını anımsatarak, "Bütün bunlar gösteriyor ki Almanya, Türkiye'nin iade taleplerine olumlu bakmamaktadır." dedi.PKK terör örgütünün Almanya'da çok aleni faaliyet gösterdiğine işaret eden Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:"Terör örgütünün kurdurduğu sivil toplum örgütü görünümlü yapılar üzerinden Almanya'dan hem finansman hem terörist temini yapılmakta hem de terör örgütünün çok etkin bir şekilde propagandası yapılmaktadır. Almanya'ya geçmişte bunlar da defalarca iletildi. Ancak bu konuda da olumlu bir gelişme olmadı. Şu an pek çok Fetullahçı Terör Örgütü üyesi teröristlerin Almanya'da bulunduğunu biliyoruz. Zekeriya Öz orada, Celal Kara orada, başka isimler orada ve son günlerde bazı darbeci, FETÖ'cü askerlerin de oradan talepte bulundukları hepimiz tarafından malum ama bütün bunlara rağmen Almanya'da olumlu bir gelişme yok. Herkes kanıt söylüyor ama bizim gönderdiğimiz kanıtların hiçbirine bakmıyorlar. Dosyalar var, dosyaların içerisine bakmıyorlar. Kamuoyunda 'Türkler bize kanıt vermiyor, delil vermiyor, bilgi vermiyor veya dosya vermiyor da biz ondan iade etmiyoruz' gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu da gerçek bir algı değildir. PKK'lılarla ilgili ve diğerleriyle ilgili Türkiye'nin ilettiği dosyalar var. O dosyaların hiçbirisinden bugüne kadar alınmış olumlu bir netice yok.""Kim Türkiye'nin aleyhine çalışırsa, kim Türk milletine ve Türk devletine ihanet ederse, kim Türkiye'ye zarar verirse onun himaye edildiğini görüyoruz." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:"Bunun hukukla, yargı bağımsızlığıyla, başka bir şeyle izahı mümkün gözükmemektedir. Yani şimdi Can Dündar'ı orada ağırladılar, Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Adalet Bakanı davet edip konuşturdu. Ben buradan sizin aracılığıyla sormak isterim, Can Dündar insanlığın lehine, hayrına, yararına, ortak iyiliğine hangi ortak iyi işi yaptı da Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'da ağırladı ve orada Adalet Bakanı himaye ediyor veya Türkiye'nin yararına, hayrına hangi iyi işi yaptı. Aksine Türk mahkemelerince yargılandı, cezaya çarptırıldı. Buna rağmen orada himaye görüyor. Bu gerçeklikler karşısında biz somut verilere bakacağız. Bundan sonra Almanya, başka ülkeler Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda aramızdaki uluslararası sözleşmelere uygun hareket ettikleri sürece biz de aynı muameleyi yapacağız ama Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği taktirde Türkiye de aynı ile mukabele etmeye devam edecektir. Mütekabiliyet ilkesi suçluların iadesinde de aynen uygulanacaktır."