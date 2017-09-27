Ankara'dan Barzani'yi köşeye sıkıştıracak hamle
Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Ankara'nın aldığı sert uygulamalara yenisi eklendi. Ankara'dan IKBY lideri Barzani'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi.
Ankara, tüm uyarılara rağmen gayrimeşru referandum yapan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni (IKBY) köşeye sıkıştıracak 5 aşamalı "izolasyon stratejisi"ni belirledi. Türkiye'nin, korsan referandum macerasında ısrarcı olan Erbil yönetimi için belirlediği 'yok sayma strateji'nin ayrıntıları şöyle:
* RANDEVU YOK: IKBY yönetiminin randevu talepleri geri çevrilirken Barzani ailesinin çok acil görüşme istekleri de dikkate alınmayacak. Barzani ve ekibinin çeşitli yollarla "Bu bir Kürt devleti ilanı değildir, Türkiye'ye karşı değiliz" şeklinde ilettiği mesajları da yok hükmünde sayılacak. Erbil yönetimi bölgesel kaosa neden olacak referandum macerasından geri adım atmadığı sürece muhatap kabul edilmeyecek.
* ANKARA-TAHRAN-BAĞDAT HATTI: Türkiye, Irak ve İran ortak bir hareket planı hazırlayacak. Her ülkenin ayrı ayrı gerçekleştirdiği yaptırımların yanı sıra ortak yaptırımlar da devreye sokulacak. IKBY'ye yönelik uluslararası alanda yoğun diplomasi trafiği yürütecek.
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