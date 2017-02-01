Facebook Twitter Rss

Ankara'dan Donald Trump'a sert tepki!

Ankara'dan Donald Trump'a sert tepki!.14925
  • Giriş : 01.02.2017 / 13:37:00

Donald Trump'ın vize kısıtlaması kararına Ankara'dan tepki yükseldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği yasak tüm dünyayı salladı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, konuya ilişkin tepki gösterdi.

Kaynak, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." dedi.

TRUMP'IN VİZE KARARI
ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini ilişkin 'ABD'nin kendi tarihini inkar olur' değerlendirmesinde bulunan Kaynak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor."

Abdullah Öcalan'ın yeğeni için flaş karar

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan: F klavyede ilerleyemedik

Erdoğan: F klavyede ilerleyemedik

Erdoğan, kamu kurumlarına F klavye kullanılması talimatı verdiğini belirtti.

 

MHP'li muhalifler meydanlara iniyor!

MHP'li muhalifler meydanlara iniyor!

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği için kampanya başlattı.

'Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor'

'Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor'

CHP'li Öztürk Yılmaz, devam eden El Bab operasyonu hakkında konuştu.

 

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya