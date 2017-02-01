Ankara'dan Donald Trump'a sert tepki!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği yasak tüm dünyayı salladı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, konuya ilişkin tepki gösterdi.
Kaynak, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." dedi.
TRUMP'IN VİZE KARARI
ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini ilişkin 'ABD'nin kendi tarihini inkar olur' değerlendirmesinde bulunan Kaynak, şunları söyledi:
"Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor."
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